Δολοφονική επίθεση με πέτρα δέχθηκε μια 69χρονη γυναίκα από έναν 38χρονο στη Γλυφάδα τη στιγμή που τάιζε τα γατάκια της γειτονιάς της.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Παρασκευής η 70χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση με πέτρα από τον άντρα ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς και έχει προφυλακιστεί.

Ο άνδρας χτύπησε την 70χρονη με πέτρα στο κεφάλι και την τραυμάτισε πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν της πέταξε την πέτρα, αλλά την κρατούσε στο χέρι όσο χτυπούσε την άτυχη γυναίκα.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον άντρα.

Για την ώρα ο 38χρονος άντρας κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρική κλινική.

Η 69χρονη γυναίκα είχε πάει στη Β’ Πλαζ Γλυφάδας να κάνει μπάνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έκανε μια στάση για να ταΐσει τις γάτες της γειτονιά της, όπου την είδε ο δράστης και άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι με πέτρα, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο έδαφος.

Εργαζόμενοι του Δήμου που ήταν κοντά και την είδαν να καταρρέει κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Αρχικά, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια σε ΜΕΘ ιδιωτικής κλινικής.

Ο δράστης συνελήφθη την ημέρα που συνέβη το περιστατικό και σήμερα οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της βαριάς, σκοπούμενης σωματικής βλάβης.