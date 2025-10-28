Ο δράστης χτύπησε τη γυναίκα πισώπλατα στο κεφάλι με μία πέτρα και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει.

Η επίθεση

Την χτύπησε πισώπλατα με μία πέτρα στο κεφάλι και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Δράστης, ένας άνδρας 38 ετών. Επιτέθηκε σε μία 70χρονη γυναίκα στην Γλυφάδα και την έστειλε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα. Δίνει μάχη στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή.

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», λέει η κόρη της μιλώντας στο MEGA.

Αναίτια, χωρίς να έχει προηγηθεί το παραμικρό, ο 38χρονος δράστης που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε με μία πέτρα στην 70χρονη χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει.

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στην Γλυφάδα», συμπληρώνει η κόρη της 70χρονης.

Με ασθενοφόρο η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση για τέταρτο 24ωρο.

Προφυλακίστηκε

Ο 38χρονος ο οποίος, όπως αποδείχτηκε, έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και προφυλακίστηκε.

«Δεν είναι στα καλά του, αυτό μου είπανε. Και εγώ μπορεί να γίνω σχιζοφρενής αν η μάνα μου πάθει κάτι ή αν ήταν τα παιδιά μου στη θέση της μάνας μου, και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει κιόλας».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ο 38χρονος με τόσο σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας είχε καταφέρει να αποδράσει από ψυχιατρικά ιδρύματα και να κυκλοφορεί ελεύθερος.