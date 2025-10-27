Τα ξημερώματα σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς πέντε οχήματα και να υποστούν σοβαρές ζημιές ακόμη τέσσερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3 π.μ. στην οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται ξεκάθαρα για εμπρησμό, καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Ασφάλειας που έφτασαν επιτόπου, διαπίστωσαν ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη.

Από το υλικό των καμερών ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, φαίνονται τρία άτομα ντυμένα στα μαύρα με κουκούλες. Οι δύο ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος επιτηρεί τον χώρο από κοντινή απόσταση. Μετά τον εμπρησμό, οι δράστες διέφυγαν πεζή.

Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ Στάμου, ανέφερε: «Ήρθαν τρία άτομα. Οι δύο έβαλαν το εύφλεκτο υλικό και άναψαν τη φωτιά, ενώ έφυγαν πεζοί. Φορούσαν μαύρες κουκούλες, μάσκες και μακριά μπουφάν».

Όπως δήλωσε, ενημερώθηκε από το κέντρο συναγερμού λίγο πριν από τις 4 π.μ., ενώ οι κάμερες δείχνουν ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για αναγνώριση του χώρου.

«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις, γιατί χρησιμοποιούσαν μπουκάλια του λίτρου γεμάτα βενζίνη. Τα τοποθετούσαν κάτω από τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε όταν άρπαζε φωτιά το ένα, να μεταδίδεται αμέσως στα υπόλοιπα», δήλωσε ο επιχειρηματίας, επισημαίνοντας το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς: «Τα δύο που κάηκαν ολοσχερώς κοστίζουν περίπου 70.000 ευρώ το καθένα, ενώ τα επαγγελματικά πάνω από 35.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιπες ζημιές στα αυτοκίνητα και στις τζαμαρίες».

Ο ιδιοκτήτης τόνισε ακόμη ότι δεν έχει σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν και αναμένει τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταγραφή των ζημιών.

Οι αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό και αναζητούν τους τρεις κουκουλοφόρους που φαίνεται να πραγματοποιούν την επίθεση και να εγκαταλείπουν το σημείο.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής:

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2025