Το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας διευκρίνισε ότι οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Rosneft δεν αφορούν τις γερμανικές θυγατρικές του ρωσικού πετρελαϊκού ομίλου, σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το AFP. Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο ζήτησε «περαιτέρω διευκρινίσεις» από την Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον των προμηθειών καυσίμων.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν μετά την άρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να στοχοθετήσει τους δύο μεγαλύτερους ρωσικούς παραγωγούς πετρελαίου, τη Rosneft και τη Lukoil.

Σε απάντηση σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, το υπουργείο ανέφερε μέσω email ότι «έλαβε διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές πως οι κυρώσεις δεν θα στοχοθετήσουν τις γερμανικές θυγατρικές της Rosneft».

Οι συγκεκριμένες εταιρείες τελούν υπό την εποπτεία του Βερολίνου από το 2022, στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής ασφαλείας που ακολούθησε η Γερμανία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, το γερμανικό υπουργείο καλεί την Ουάσινγκτον να παράσχει «περαιτέρω και νομικά ορθές διευκρινίσεις» για την εξαίρεση αυτή «το συντομότερο δυνατό».

Η Rosneft, με πλειοψηφική συμμετοχή του ρωσικού κράτους, διατηρεί σημαντικές δραστηριότητες στη Γερμανία, γεγονός που υπογραμμίζει τη στενή ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.