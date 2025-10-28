Ένοχος για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού κρίθηκε ο Ντόνοβαν Φέισον, ο οποίος δολοφόνησε τη 18χρονη έγκυο σύντροφό του, Κέιλιν Φιένγκο, στη Φλόριντα, επειδή αρνήθηκε να προχωρήσει σε άμβλωση.

Το δικαστήριο χρειάστηκε μόλις δύο ώρες διαβουλεύσεων για να καταδικάσει τον Φέισον για τη δολοφονία που σημειώθηκε το 2022. Το σώμα της Κέιλιν εντοπίστηκε μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στις 11 Νοεμβρίου εκείνου του έτους, φέροντας εμφανές τραύμα από πυροβολισμό.

Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι η νεαρή γυναίκα ήταν περίπου τριών μηνών έγκυος τη στιγμή της δολοφονίας της. Σύμφωνα με τις έρευνες, είχε προηγηθεί σειρά έντονων καβγάδων με τον Φέισον σχετικά με την απόφασή της να κρατήσει το παιδί.

Η εισαγγελία της κομητείας Σεμινόλ, κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα, ζητά πλέον την επιβολή της θανατικής ποινής για τον δράστη. Η ανακοίνωση της ποινής αναμένεται την Τετάρτη.

Η έρευνα που ξεκίνησε αμέσως μετά τον θάνατο της Κέιλιν αποκάλυψε ότι είχε μεταβεί στο πάρκο Coastline «με σκοπό να συναντήσει ένα άτομο που γνώριζε». Η Κέιλιν ήταν επίσης μητέρα ενός αγοριού ηλικίας ενός έτους.

«Περιμέναμε πολύ καιρό για αυτή τη στιγμή», δήλωσε η θεία της, Τατιάνα Φιένγκο. «Δεν τη φέρνει πίσω, αλλά τουλάχιστον δεν θα βλάψει άλλους ανθρώπους».

