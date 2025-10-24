Η 12χρονη Λολά Νταβιέ, βιάστηκε και δολοφονήθηκε άγρια. Δολοφόνος της, μία νεαρή γυναίκα, 27 ετών σήμερα, η Νταμπιά Μπενκιρέντ.

«Είχα αποφασίσει να βλάψω κάποιον» είπε κυνικά στο δικαστήριο, «αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα».

Το χρονικό του φρικτού εγκλήματος

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου του 2022 η Λολά φεύγει από το σχολείο για να γυρίσει στο σπίτι της. Οι γονείς της ετοιμάζονται για μία μικρή εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Μέχρι τις 5 το απόγευμα η Λολά δεν είχε επιστρέψει, η μητέρα της ενημερώνει την αστυνομία και ο πατέρας της ψάχνει τα βίντεο από τα κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας.

Η Le Figaro μεταδίδει πως η 27χρονη βλέπει τη Λολά να μπαίνει στο χολ της εισόδου στις 3 και 20 το μεσημέρι. Την ακολουθεί μία άγνωστη γυναίκα , καστανή, με ανοιχτόχρωμο κολάν.

Στη συνέχεια απολύτως τίποτα. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τη σορό της βρίσκει ένας άστεγος που ειδοποιεί την αστυνομία. Είναι μέσα σε μία μεγάλη βαλίτσα στην οδό Ντ’Οπούλ 40.

Οι γάμπες, τα πόδια και οι καρποί της είναι δεμένα με κολλητική ταινία. Κολλητική ταινία σκεπάζει και όλο της το πρόσωπο.

Την επόμενη μέρα η νεαρή γυναίκα που φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας προσάγεται στην αστυνομία.

Πρόκειται για την Ντάμπια Μπενκιρέντ, Αλγερινή, 24 ετών, για την οποία είχε εκδοθεί εντολή απέλασης από τη Γαλλία πριν από δύο μήνες.

Για έγκλημα απίστευτου σαδισμού μιλάει η αστυνομία

Οι πιο έμπειροι αστυνομικού λένε πως δεν έχουν ξαναδεί γυναίκα να κατηγορείται για έγκλημα τόσο βίαιο κα σαδιστικό.

Η Le Figaro αναφέρει πως η έρευνα αποκαλύπτει πράξεις ανυπόφορες.

Τη μέρα του εγκλήματος η Λολά συναντάει την κύρια ύποπτη στην είσοδο της πολυκατοικίας γυρίζοντας από το σχολείο.

Η Ντάμπια Μπενκιρέντ την οδηγεί με τη βία στο διαμέρισμα της αδερφής της, στον 6ο όροφο. Την υποχρεώνει να κάνει ντους. Η Λολά βιάστηκε, μετά την τύλιξε με κολλητική ταινία, ακόμη και το πρόσωπό της. Το κορίτσι πεθαίνει από ασφυξία εξαιτίας της μονωτικής ταινίας. Το σώμα της έχει σημάδια ακρωτηριασμού με μαχαίρι.

Η Ντάμπια Μπενκιρέντ βάζει στη συνέχεια το σώμα της Λολά σε μία πλαστική βαλίτσα. Βάζει τη βαλίτσα στο πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που οδηγεί ένας 43χρονου γνωστού της και πηγαίνουν μέχρι την περιοχή Ανιέρ Συρ Σέν.

Δύο ώρες αργότερα καλεί ένα ταξί και επιστρέφει πίσω. Εκεί εγκαταλείπει τη βαλίτσα, στην αυλή μπροστά από το κτίριο.

Η απολογία της δολοφόνου

Βίντεο παρουσιάστηκε στο δικαστήριο που την δείχνει σε ένα καφέ με κάποιον άντρα, να ανοίγει τη βαλίτσα και να του δείχνει ίσως το πτώμα της μικρής Λολά.

Ενώπιον των δικαστών η Μπενκιρέντ περιέγραψε πως το προηγούμενο βράδυ είχε τσακωθεί με τον φίλο της και αποφάσισε ότι θα βλάψει κάποιον.

Είπε ότι το κοριτσάκι την παρακαλούσε να μην της κάνει κακό. Τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν μία επίθεση αδιανόητης ωμότητας και σεξουαλικό σαδισμό.

«Δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Κι εγώ έχω βιαστεί και είδα τους γονείς μου να πεθαίνουν μπροστά μου», κατέθεσε η ίδια.

Για ψυχασθένεια μιλούν οι συνήγοροι

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιχειρούν να δώσουν μία εικόνα γυναίκας βαθιά ψυχιατρικά διαταραγμένης, το δικαστήριο όμως δεν έχει πειστεί. Κυκλοφόρησαν ακόμη και φήμες για σατανιστικές τελετές και εμπορία οργάνων.

«Για την ερώτηση σχετικά με εμπορία οργάνων, δεν έχει τεθεί ως θέμα. Όσο περί τελετουργικών σε σώματα παιδιών είναι απολύτως ανοησίες», είπε η συνήγορος της κατηγορούμενης.

Η άγρια δολοφονία διέλυσε την οικογένεια της Λολά. Ο πατέρας της απαρηγόρητος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2024. Η μητέρα της λέει πως αν δεν υπήρχε ο γιος της Τιμπό, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόταν στη ζωή.

</p><p> encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture”allowfullscreenscrolling=”no”