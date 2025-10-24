Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 42 έτη καταδικάστηκε ο 35χρονος Κολομβιανός Γιόστιν Αντρές Μοσκουέρα, ο οποίος δολοφόνησε και διαμέλισε δύο άνδρες στο δυτικό Λονδίνο, μεταφέροντας μέλη των σωμάτων τους σε βαλίτσες στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Ο Μοσκουέρα κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο για τη δολοφονία του 62χρονου Άλμπερτ Αλφόνσο και του 71χρονου Πολ Λονγκγουόρθ, στο διαμέρισμά τους τον Ιούλιο του 2024. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο δράστης χτύπησε τον Λονγκγουόρθ με σφυρί και μαχαίρωσε τον Αλφόνσο μέχρι θανάτου, μετά από ερωτική συνεύρεση του ζευγαριού.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε αποκεφαλισμό και διαμελισμό των θυμάτων, τοποθετώντας τα μέλη τους σε βαλίτσες. Ταξίδεψε στο Μπρίστολ, όπου εγκατέλειψε τις αποσκευές κοντά στην κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος για τις δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας, αλλά παραδέχθηκε την ενοχή του για ανθρωποκτονία από αμέλεια του Αλφόνσο. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν, όπως ισχυρίστηκε, ο Αλφόνσο σκότωσε τον Λονγκγουόρθ και απείλησε την οικογένειά του.

Παράλληλα, ο Μοσκουέρα παραδέχθηκε την ενοχή του για τρεις ακόμη κατηγορίες κατοχής άσεμνων φωτογραφιών παιδιών.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν, περιγράφοντας τα εγκλήματα ως «απολύτως ειδεχθή», επέβαλε την ποινή στο δικαστήριο του Γουλγουίτς. Όπως ανέφερε, «Η τραγωδία τους ήταν πως εσύ, ο Γιόστιν Μοσκουέρα, μπήκες στις ζωές τους και την 11η Ιουλίου τον περασμένο χρόνο, τους σκότωσες και τους δύο».

Ο δικαστής πρόσθεσε ότι, αν και υπήρξε «οικονομική ανισορροπία» μεταξύ του δράστη και των θυμάτων, αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαφρυντικός παράγοντας για τη μείωση της ποινής.