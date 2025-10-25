Λίγες μόλις ώρες μετά την καταδίκη της 27χρονης Ντάμπια Μπενκιρέν σε ισόβια κάθειρξη για τον βιασμό και τη δολοφονία της 12χρονης Λολά Νταβιέ, έγινε γνωστό ότι ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού έφυγε από τη ζωή, συντετριμμένος από τη θλίψη.

Την τραγική αυτή αποκάλυψη έκανε στη διάρκεια της πολύκροτης δίκης στη Γαλλία η μητέρα της μικρής, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022. Η Λολά είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε μπαούλο, κοντά στην πολυκατοικία όπου ζούσε με την οικογένειά της.

Η δίκη για την αποτρόπαιη υπόθεση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με το δικαστήριο να επιβάλλει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στην κατηγορούμενη Ντάμπια Μπενκιρέν.

Η κατηγορούμενη, που ζούσε στο ίδιο κτίριο, είχε εισέλθει παράνομα στη Γαλλία και φέρεται να είχε λάβει εντολή απέλασης λίγο πριν από το έγκλημα. Παρέσυρε το κορίτσι στο διαμέρισμα της αδερφής της, της επιτέθηκε σεξουαλικά και στη συνέχεια τη σκότωσε χτυπώντας την με ψαλίδι και χαρτοκόπτη. Επίσης, της είχε κλείσει το στόμα με μονωτική ταινία, προκαλώντας της ασφυξία.

Στη διάρκεια της δίκης, η μητέρα της Λολά κατέθεσε ότι ο σύζυγός της, Γιοάν, κατέρρευσε μετά τη δολοφονία της κόρης τους. Ενώ είχε απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, άρχισε να πίνει ξανά. «Πέθανε από θλίψη», είπε η μητέρα της 12χρονης.

Η Μπενκιρέν στην έναρξη της δίκης ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας πως «λυπάται βαθιά για ό,τι συνέβη».

Πρώτη φορά ισόβια σε γυναίκα

Η ποινή ισόβιας κάθειρξης είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γαλλία. Η Ντάμπια Μπενκιρέν είναι η πρώτη γυναίκα στην οποία επιβάλλεται αυτή η ποινή.

Μεταξύ αυτών που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια στη Γαλλίας είναι ο κατά συρροή δολοφόνος και βιαστής Μισέλ Φουρνιρέ και ο τζιχαντιστής Σαλάχ Αμπντεσλάμ. Ο άνδρας, δηλαδή, που συμμετείχε στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους.

Η υπεράσπιση της 27χρονης επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα για να ελαφρύνει τη θέση της Μπενκιρέν.

Ο εισαγγελέας στη δίκη είχε υποστηρίξει ότι η Μπενκιρέν θα έπρεπε να λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή. Η κατηγορούμενη εξετάστηκε από ψυχιάτρους και διαπιστώθηκε ότι είχε «ψυχοπαθητικά» χαρακτηριστικά, αλλά κατά τα άλλα ήταν λογική.

Απευθυνόμενος στους δικαστές και τους ενόρκους, είπε ο εισαγγελέας: «Μην κάνετε λάθος, καμία φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά την προσωπικότητα της κας Μπενκιρέν. Όταν δεν υπάρχει ασθένεια, δεν υπάρχει θεραπεία».