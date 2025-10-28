Η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση του Τμήματος Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μιας πρωτοβουλίας που εντάσσεται στη στρατηγική «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στο νέο Δόγμα Αποτροπής.

«Μέρος της Ασπίδας του Αχιλλέα»

Τα συστήματα Spike NLOS, Κένταυρος, V-BAT και S-100, που παρουσιάστηκαν ενώπιον των πολιτών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός ολοκληρωμένου αμυντικού πλαισίου πολλαπλών επιπέδων, όπου η τεχνολογία αιχμής συνδυάζεται με την επιχειρησιακή εμπειρία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα εποχή

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα, συστήματα επιτήρησης και δικτυοκεντρικού ελέγχου συνθέτουν τη νέα εικόνα των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «με την Ατζέντα 2030, τη Νέα Δομή Δυνάμεων και τον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Εξοπλισμών, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Η παρουσία του Τμήματος Καινοτομίας στην παρέλαση δεν αποτελεί απλώς επίδειξη τεχνολογίας, αλλά επιβεβαίωση της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή αυτονομίας, επιχειρησιακής ευελιξίας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «HERON»

To μη επανδρωμένο αεροσκάφους «ΗΕRΟΝ» χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των συνόρων μας.

Διαθέτει αυτονομία που ξεπερνά τις σαράντα ώρες και ικανότητα πτήσης σε ύψη άνω των τριάντα χιλιάδων ποδών. Το HERON μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 350 χιλιομέτρων, προσφέροντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Μ1117 και μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης

Ακολούθησε η διέλευση τεσσάρων, αμερικανικής προέλευσης, Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αναγνώρισης Μ1117, τα οποία εντάχθηκαν πρόσφατα στον Ελληνικό Στρατό.

Tα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν ηλεκτρονικούς αισθητήρες οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το 306 Εργοστάσιο Βάσης του Στρατoύ Ξηράς. Διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας και Σύστημα Drone.

Αποτελούν αυτόνομα συστήματα επιτήρησης, τα οποία έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν την εικόνα, σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

SPIKE NLOS

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα highlights ήταν η διέλευση Διμοιρίας του Οπλικού Συστήματος SPIKE NLOS (Non Line of Sight).

Πρόκειται για ένα νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας, πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα.

Μέρος του είναι το Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροχήματος ORBITER, το οποίο δύναται να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιόμετρα, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής, σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα αντι-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» είναι ένα antidrone σύστημα που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά drone μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Ήδη έχει εγκατασταθεί στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στη Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», με άριστα αποτελέσματα.

Σύστημα εντοπισμού και εξουδετέρωσης drones «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Το σύστημα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drone «Υπερίων» είναι η εξέλιξη του «Κένταυρος».

Βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων δοκιμών από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να εξουδετερώνει αυτόματα, μέσω παρεμβολών, επιτιθέμενα drone, παρέχοντας κάλυψη 360 μοιρών στις Μονάδες μας.

Mη επανδρωμένο αεροσκάφος Camcopter S-100

Είναι ένα υπερσύγχρονο drone το οποίο περιέχεται στον εξοπλισμό των νέων φρεγατών Belharra (FDI HN).

Έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει, να προσδιορίζει και να στοχοποιεί με ακρίβεια και χωρίς τη παρέμβαση του χειριστή πιθανές απειλές σε βάθος έως 100 χιλιόμετρα.

To ελληνικό UAV «ΑΡΧΥΤΑΣ»

Είναι προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας.

Έχει δυνατότητα κάθετης προσγείωσης και απογείωσης ώστε να μπορεί να επιχειρεί τόσο από την ξηρά όσο και από πολεμικά πλοία.

To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες. Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση.

Συμμετέχει ήδη σε ασκήσεις και επιχειρήσεις φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας.

Altus A900

Είναι μη επανδρωμένο ελικόπτερο που χρησιμοποιείται από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχει, σε ζωντανή μετάδοση, ευκρινή αποτύπωση της επιφάνειας, σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Υποβρύχιο scooter «ROTINOR»

Υποβρύχιο όχημα υποβοήθησης δύτη που χρησιμοποιείται σε ειδικές αποστολές κατάδυσης.

Χρησιμοποιείται από τους Υποβρύχιους Καταστροφείς για αφανή, αθόρυβη, και ταχύτατη διείσδυση στην περιοχή επιχειρήσεων.

Ταχύπλοο σκάφος VTR

Είναι ένα Μη Επανδρωμένο Ταχύπλοο Σκάφος Επιφανείας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι ένας συνδυασμός επιχειρησιακού ταχύπλοου σκάφους των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων και ενός αυτόνομου συστήματος πλοήγησης με δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων.

Αποστολή του είναι η επιτήρηση και παρατήρηση θαλάσσιων στόχων, μέσω θερμικών καμερών, ραντάρ αναγνώρισης και δορυφόρου.

ROBOT EOD Μηχανικού

Δύο οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.