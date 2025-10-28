Μεγαλειώδης ήταν η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η πόλη, ντυμένη στα γαλανόλευκα, γιόρτασε με υπερηφάνεια την ημέρα-σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας και της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.

Η φετινή παρέλαση, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε ξεχωριστό παλμό και έντονη συγκίνηση. Ο κόσμος χειροκροτούσε με ενθουσιασμό τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, που με υπερηφάνεια τίμησαν την ιστορία και την αποστολή τους.

Η Θεσσαλονίκη έστειλε σήμερα μήνυμα πίστης και ελπίδας για το μέλλον.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη σημερινή παρέλαση, είναι πραγματικά εντυπωσιακές: 

