Με συγκίνηση και υπερηφάνεια τιμήθηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στο ακριτικό νησί της Γαύδου. Στο μικρό νησί των λίγων κατοίκων, όπου η παρουσία της Ελλάδας έχει πάντα ιδιαίτερο συμβολισμό, η ημέρα ξεκίνησε με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Καστριού, παρουσία της δημάρχου Λίλιαν Στεφανάκη, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.

Για πρώτη φορά έπειτα από καιρό, η καθιερωμένη παρέλαση πραγματοποιήθηκε χωρίς μαθητές. Ωστόσο, η σημαία δεν έμεινε χωρίς σημαιοφόρο. Την κράτησαν οι κάτοικοι της Γαύδου, τιμώντας τους ήρωες του ’40 και στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ελπίδας από το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.

Παρά την απουσία παιδικών φωνών, η συγκίνηση ήταν διάχυτη.

