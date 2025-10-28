Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη είχε το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Είναι ένα από τα συστήματα που αναπτύσσει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Αναπτύσσεται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), έναν κρατικό οργανισμό με στρατηγική σημασία για την ελληνική άμυνα. Συμμετοχή: Συμμετέχει σε στρατιωτικές παρελάσεις, παρουσιάζοντας τις δυνατότητές του στο ευρύ κοινό.