Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, το υψηλότερο χωριό της Ελλάδας, σε υψόμετρο 1.550 μέτρων στις πλαγιές της Βόρειας Πίνδου, η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάστηκε με λαμπρότητα και συγκίνηση.

Εκεί όπου η ιστορία έχει αφήσει βαθιά τα ίχνη της, οι κάτοικοι τίμησαν τους ήρωες του ’40 με δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και την καθιερωμένη παρέλαση στην πλατεία του χωριού. Παρά τους λίγους κατοίκους, μόλις 30 ζουν μόνιμα στη Σαμαρίνα τον χειμώνα, η παρουσία απογόνων Σαμαριναίων από όλη τη χώρα έδωσε ζωντάνια στη γιορτή.

Στην περιοχή, κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, δόθηκαν μάχες στρατηγικής σημασίας που καθυστέρησαν την προέλαση του εχθρού, ενώ εδώ δεσπόζει και το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου», σύμβολο αυτοθυσίας και ανδρείας των γυναικών που στάθηκαν δίπλα στους μαχητές της πρώτης γραμμής.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Σαμαριναίοι της διασποράς επέστρεψαν στο χωριό των προγόνων τους για να τιμήσουν εκείνους που ύψωσαν το ανάστημα απέναντι στις δυνάμεις του φασισμού.