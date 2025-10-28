Εντυπωσιακά πλάνα κατέγραψαν τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία απογειώθηκαν με προορισμό τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

Τα ελικόπτερα, διαφόρων τύπων — μεταξύ των οποίων Huey, Apache, Chinook και NH90 — πραγματοποίησαν διελεύσεις πάνω από το σημείο της παρέλασης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό και δυναμικό θέαμα στους θεατές.

Νωρίτερα, στην παρέλαση παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.