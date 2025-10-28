Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες από τους σχηματισμούς των μαχητικών Rafale που πέταξαν πάνω από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Η «αιχμή του δόρατος» της αεροπορικής ισχύος της χώρας, τα γαλλικής κατασκευής Rafale, συμμετείχαν τιμητικά στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, προκαλώντας ενθουσιασμό στους πολίτες που παρακολούθησαν την παρέλαση.

Τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν σε άψογους σχηματισμούς πάνω από τον ουρανό της συμπρωτεύουσας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που συνδύασε δύναμη, ακρίβεια και συγκίνηση.

Τα Rafale αποτελούν τα πιο προηγμένα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.