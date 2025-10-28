Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Καστελόριζο η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, με περίπου 70 παιδιά να βηματίζουν περήφανα στους δρόμους του νησιού, τιμώντας την Εθνική Επέτειο και τη γενιά του ’40.

Στην παρέλαση συμμετείχαν μαθητές, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα για τους κατοίκους και τους λίγους επισκέπτες που βρίσκονται ακόμα στο νησί, καθώς η τουριστική σεζόν φτάνει στο τέλος της.

Ο αντιδήμαρχος του Καστελορίζου, σε δηλώσεις του μετά την παρέλαση υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης ζωντανής της ιστορικής μνήμης, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας.