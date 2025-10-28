Η φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε εντυπωσιακή επίδειξη της πορείας εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ποικιλία των οπλικών συστημάτων που παρουσιάστηκαν – από νέα τεθωρακισμένα έως προηγμένα μη επανδρωμένα μέσα – ανέδειξε το τεχνολογικό άλμα που συντελείται στις ελληνικές ΕΔ. Για πρώτη φορά το κοινό είδε ακόμη και υποβρύχια σκούτερ των Ειδικών Δυνάμεων, ενώ τα ιπτάμενα μέσα εντυπωσίασαν με την ποικιλία και τις δυνατότητές τους.

Οι πρεμιέρες του 2025 στη Θεσσαλονίκη

Στο έδαφος, τα άρματα, τα ΤΟΜΑ, τα ΤΟΜΠ και τα συστήματα Πυροβολικού και Αεράμυνας παρέλασαν στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσιάζοντας σημαντικές καινοτομίες. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν τα μεταλλικά πλέγματα cope cages, γνωστά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω στους πύργους των Leopard 2A4 για προστασία από επιθέσεις drone και αντιαρματικά πυρομαχικά τύπου top-attack.

Στον αέρα, το ειδικό ΣμηΕΑ VBAT που απογειώνεται και προσγειώνεται κάθετα, έκανε την πρώτη του επιχειρησιακή εμφάνιση μετά τη ΔΕΘ. Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό παρουσίασε μη επανδρωμένα ελικόπτερα όπως τα UAV Schiebel Camcopter S-100 και ALTUS LSA A900, με ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές ναυτικές επιχειρήσεις.

Νέες κινητές μονάδες επιτήρησης και διοίκησης, εξοπλισμένες με ραντάρ και κάμερες, παρουσίασαν τις δυνατότητές τους, ενσωματώνοντας εμπειρίες από σύγχρονες συγκρούσεις. Πρόκειται για λύσεις με υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία, αποτέλεσμα πρωτότυπης εγχώριας έρευνας και ανάπτυξης.

Τα συστήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Τμήματος Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το νέο Δόγμα Αποτροπής.

«Ασπίδα του Αχιλλέα» και τεχνολογικός μετασχηματισμός

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, τα νέα συστήματα συγκροτούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα πολυεπίπεδο δίκτυο άμυνας που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και επιχειρησιακή εμπειρία. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτόνομα θαλάσσια μέσα και δικτυοκεντρικά συστήματα ελέγχου αποτελούν τον πυρήνα του μετασχηματισμού των ΕΔ προς τη νέα εποχή.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη Νέα Δομή Δυνάμεων, τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της Νέας Ελλάδας».

Η αιχμή της τεχνολογίας

Σημαντική παρουσία είχε η Πολεμική Αεροπορία με νέα όπλα και συστήματα. Ξεχώρισε η πρεμιέρα του πυραύλου Rampage, ο οποίος θα ενσωματωθεί στα F-16 Viper, καθώς και η παρουσία των Meteor, Scalp, AGM-88 HARM, SPICE και JSOW, που ενισχύουν τις δυνατότητες των μαχητικών Rafale και F-35.

Το ελληνικής σχεδίασης UAV «Αρχύτας» έκανε την πρώτη του εμφάνιση, όπως και τα drone Orbiter 3 που συνεργάζονται με τους πυραύλους Spike NLOS. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στοχοποίηση και κατάδειξη με ακρίβεια, ενώ οι πύραυλοι Spike θα ενσωματωθούν στα αναβαθμισμένα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A+ Apache.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα ελληνικά συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» της ΕΑΒ, όπλα ηλεκτρονικού πολέμου που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στις επιχειρήσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Προγραμματίζεται η εγκατάστασή τους στις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ και στις νέες φρεγάτες FDI HN.

Οι εντυπωσιακές διελεύσεις και τα ιστορικά αεροσκάφη

Το κοινό εντυπωσιάστηκε από τις διελεύσεις όλων των τύπων αεροσκαφών της ΠΑ, καθώς και από τον τελικό σχηματισμό των ελικοπτέρων του Στρατού και του Ναυτικού. Η πτήση επίδειξης του F-16 «ΖΕΥΣ» έκλεισε θεαματικά την παρέλαση.

Τα Rafale, με τα ελληνικά εθνόσημα, έδωσαν δυναμικό παρών. Η Ελλάδα, μοναδική χώρα στα Βαλκάνια με μαχητικά 4++ γενιάς, διαθέτει πλέον στόλο Rafale EG και DG, ικανά να εκτελούν πολλαπλές αποστολές χάρη στα προηγμένα οπλικά τους συστήματα και τη μεγάλη μεταφορική τους ικανότητα.

Οι θεατές απόλαυσαν διελεύσεις F-16, Mirage 2000-5, F-4E Phantom και του αεροσκάφους Erieye EMB-145 AEW&C. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εμφάνιση των ιστορικών αεροσκαφών Supermarine Spitfire MJ755 και T-6 Harvard, αποκατεστημένων από το Ίδρυμα «ΙΚΑΡΟΣ».

Το μήνυμα του «ΖΕΥΣ» και η απάντηση του Προέδρου

Ο επισμηναγός Γιώργος Σωτηρίου, πιλότος του F-16 «ΖΕΥΣ», χαιρέτησε από τον ουρανό λέγοντας: «Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που είπαν το γενναίο ΟΧΙ… Χρόνια πολλά Ελλάδα!». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απάντησε: «Αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα… Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του ’40».

Το αεροσκάφος που εκτέλεσε το πρόγραμμα επίδειξης ήταν ένα αναβαθμισμένο F-16 Viper της 343 Μοίρας «Αστέρι», υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή υπεροχή και την τεχνολογική πρόοδο της Πολεμικής Αεροπορίας.