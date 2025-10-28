Η εντυπωσιακή παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 13.30 με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας “ΖΕΥΣ”.

Ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου έκανε με μαχητικό F-16 ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης, στη νέα Παραλία, ενώ μέσω ασυρμάτου συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το «Όχι» και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα»», είπε ο πιλότος.

Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταξύ άλλων σημείωσε: «Σταθερά επάνω σας σηκώνετε όλη την Ελλάδα (…) Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα. Πάντα ψηλά, πάντα ψηλότερα».

Το μήνυμα πιλότου που προκάλεσε ανατριχίλα