Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφθεί 8 μικρές και μεγάλες πόλεις στην Τουρκία και στον Λίβανο αργότερα αυτόν τον χρόνο, σύμφωνα με το Βατικανό, στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ιταλίας ως Ποντίφικας, στο οποίο αναμένεται να μιλήσει για την ειρήνη.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις ΗΠΑ, θα βρίσκεται στην Τουρκία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και ύστερα στον Λίβανο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Ο προκάτοχός του, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε σχεδιάσει να ταξιδέψει και στις δύο χώρες, αλλά δεν τα κατάφερε, λόγω της κατάστασης της υγείας του. Ο Πάπας Φραγκίσκος απεβίωσε στις 21 Απριλίου και ο Λέων εξελέγη ως ο νέος Πάπας στις 8 Μαΐου από τους καρδινάλιους του κόσμου.

Σημαντικό μέρος του ταξιδιού του νέου επικεφαλούς της Καθολικής Εκκλησίας θα είναι εκατοντάδες κοινές εκδηλώσεις με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον θρησκευτικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών, ο οποίος έχει την έδρα του στην Κωνσταντινούπολη.

Μαζί θα γιορτάσουν τα 1.700 χρόνια από την σύγκληση της Α ‘Συνόδου της Νίκαιας, στο σημερινό Ιζνίκ της Τουρκίας.

«Είναι βαθιά συμβολικό ότι ο Πάπας Λέων… θα τον επισκεφθεί (τον Πατριάρχη) στο πρώτο του επίσημο ταξίδι», ανέφερε στο Reuters ο Ιωάννης Χρυσαυγής, θεολογικός σύμβουλος του Βαρθολομαίου.

Ο Πάπας Λέων θα συνατηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, θα επισκεφθεί το Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη και θα είναι παρών σε Θεία Λειτουργία των Καθολικών στην Αρένα Βολκσβάγκεν της Κωνσταντινούπολης.

Στον Λίβανο, ο Πάπας θα συνατηθεί με τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν στην Βηρυτό, θα είναι παρών σε μια διαθρησκευτική συνάντηση και θα τελέσει μια υπαίθρια Θεία Λειτουργία στην προκυμαία της Βηρυτού.

Ο Πάπας θα προσευχηθεί επίσης στο σημείο, όπου συνέβη η χημική έκρηξη στο Λιμάνι της Βηρυτού το 2020 και οδήγησε τσον θάνατο 200 ανθρώπους και ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σύγχρονου Ππαισμού, με τους Πάπες να συναντούν ομόθρησκους, να διαδίδουν την πίστη και να διεξάγουν διεθνή διπλωματία.

Σύμφωνα με μια άποψη, τα πρώτα ταξίδια ενός νέου Πάπα συνήθως υποδεικνύουν τα ζητήματα, στα οποία ο ίδιος θέλει να εστιάσει, κατά την διάρκεια της θητείας του.

Τόσο η Τουρκία, όσο και ο Λίβανος έχουν ως επί το πλείστον Μουσουλμάνους κατοίκους. Ο προκάτοχος του Πάπα Λέοντα Φραγκίσκος είχε εστιάσει σε έναν διάλογο μεταξύ Μουσουλμάνων-Καθολικών κατά την δια΄ρκεια της 12χρονης θητείας του, με 47 ταξίδια στο εξωτερικό.

Το επίσημο μήνυμα του νέου ταξιδιού του Πάπα Λέοντα του ΙΔ΄ είναι: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί».