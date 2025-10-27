Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι είχε «πολλή βοήθεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εκλογική του επιτυχία στις ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κυβέρνησή του προσέφερε οικονομική στήριξη ύψους έως και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενισχύσει τον Μιλέι ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του εν πτήσει, κατά τη διάρκεια της ασιατικής του περιοδείας, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αργεντινή «μεγάλη νίκη» και «σπουδαίο πράγμα».

«Είχε πολλή βοήθεια από μας. Είχε πολλή βοήθεια. Του έδωσα στήριξη, πολύ ισχυρή στήριξη», ανέφερε, αποδίδοντας τα εύσημα και σε αξιωματούχους της κυβέρνησής του, όπως τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση της οικονομικής βοήθειας προς την Αργεντινή.

«Κολλάμε με πολλές χώρες στη Νότια Αμερική. Κεντράρουμε πολύ στη Νότια Αμερική», πρόσθεσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την Ουάσιγκτον.

Η οικονομική στήριξη και οι επιπτώσεις

Το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει στον Μιλέι τη δυνατότητα να συνεχίσει την εφαρμογή των αμφιλεγόμενων οικονομικών μεταρρυθμίσεών του, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας.

Η αμερικανική βοήθεια περιλαμβάνει ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, ήδη υπογεγραμμένη, καθώς και επενδυτική διευκόλυνση χρέους ίδιου ύψους. Ο Τραμπ σημείωσε πως «βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν. Ανέβηκε η αξιολόγηση ολόκληρου του χρέους τους», επιμένοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν επενέβησαν «για τα λεφτά καθαυτά».

Δίπλα του, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την οικονομική στήριξη «γέφυρα» για την ενίσχυση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων του Μιλέι. «Δουλεύει αντιμέτωπος με 100 χρόνια κακών πολιτικών. Θα τις σπάσει χάρη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, η αμερικανική παρέμβαση στις αγορές της Αργεντινής απέτρεψε την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ωστόσο, η Fitch προειδοποίησε ότι το Μπουένος Άιρες χρειάζεται ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανασυγκρότηση των αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή μια μελλοντική αναβάθμιση.