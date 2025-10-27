Συγκλονίζει η τραγική υπόθεση μιας 19χρονης νύφης, στο Αζερμπαϊτζάν η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από έντονη κριτική που δέχθηκε για το νυφικό της από την οικογένεια του συζύγου της.

Η Lyaman Mammadli κατηγορήθηκε ότι έμοιαζε «γυμνή» την ημέρα του γάμου της, καθώς το νυφικό της άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Η οικογένεια του γαμπρού το χαρακτήρισε «αποκαλυπτικό» και «προκλητικό», γεγονός που, σύμφωνα με τους συγγενείς της, την οδήγησε σε βαθιά ψυχολογική κατάρρευση.

Ο πατέρας της, Murad Bayramov, δήλωσε ότι η κόρη του δεν άντεξε την πίεση και αυτοκτόνησε στον κήπο του πατρικού τους σπιτιού, στην πόλη Mingachevir. Όπως ανέφερε, «ο σύζυγος της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της» και πρόσθεσε: «Η κόρη μου δεν άντεξε και αυτοκτόνησε».

Αν και η θρησκεία της Mammadli δεν έχει γίνει γνωστή, το Αζερμπαϊτζάν είναι μια κατά κύριο λόγο μουσουλμανική χώρα, όπου οι κοινωνικές αντιλήψεις για την εμφάνιση των γυναικών παραμένουν συντηρητικές.

Ο πατέρας της Lyaman διέψευσε δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η κόρη του είχε πιεστεί να παντρευτεί τον 33χρονο Elnur Mamedli. Τόνισε ότι «μετά τη γαμήλια γιορτή, ο Elnur ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσαν μεγάλο καβγά», γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για το τραγικό τέλος.