Βαρύ πένθος για τη Βαλένθια και το ισπανικό ποδόσφαιρο καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα.

Ένας από τους πιο σημαντικούς τερματοφύλακες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα των «νυχτερίδων».

Ο αγαπημένος παλαίμαχος τερματοφύλακας πέθανε το πρωί της Δευτέρας (27/10), σε ηλικία 64 ετών, έπειτα από μάχη με ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες.

Γεννημένος στη Χώρα των «Βάσκων», ο Οτσοτορένα ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αν και δεν αγωνίστηκε συχνά ως βασικός, κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 1 Κύπελλο UEFA και 1 Λιγκ Καπ με τη «βασίλισσα».

Η πιο λαμπρή στιγμή της ποδοσφαιρικής του πορείας ήρθε όταν μετακόμισε στη Βαλένθια CF. Τη σεζόν 1989–1990 αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας, οδηγώντας τη στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις κέρδισε το βραβείο «Ζαμόρα», ως ο τερματοφύλακας που δέχτηκε τα λιγότερα γκολ στη La Liga.

Μετά το τέλος της ενεργούς δράσης, ο Οτσοτορένα συνέχισε την ποδοσφαιρική του πορεία ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Ξεκίνησε στη Βαλένθια ενώ η φήμη και η εμπειρία του τον οδήγησαν στη Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτεθ (2004–2007).

Από το 2007 επέστρεψε στο «Μεστάγια», όπου εργάστηκε μέχρι πρόσφατα, ενώ από το 2008 έως το 2021 αποτέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ισπανίας.

Συμμετείχε στις μεγαλύτερες επιτυχίες της «Ρόχα», με την κατάκτηση του Euro 2008, του Μουντιάλ 2010 και του Euro 2012.

Ο Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, τόσο ως τερματοφύλακας όσο και ως προπονητής.

Το όνομά του θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία της Βαλένθια και του ισπανικού ποδοσφαίρου.

DEP José Manuel Ochotorena: adiós a una leyenda del Valencia CF y de la selección española#EternOchotorena — Valencia CF (@valenciacf) October 27, 2025