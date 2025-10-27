Το Σάββατο (25/10) στον αγώνα της Νάπολι με την Ίντερ, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε υπέστη σοβαρή θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες!

Ο 34χρονος μέσος, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 37’, ένιωσε έντονο πόνο στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο αμέσως μετά την εκτέλεση και, πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ζημιάς, ο τηλεοπτικός φακός τον «συνέλαβε» με δάκρυα στα μάτια και αποχώρησε υπό τη βοήθεια των γιατρών.

🚨🇧🇪 Napoli confirm Kevin De Bruyne set to be sidelined for months with serious muscle injury. “Final tests confirm high-grade injury of biceps femoris of the right thigh”, with long time sidelined anticipated. Get well soon, Kev! pic.twitter.com/Tw1KeA6W1H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

Οι ιατρικές εξετάσεις «αποκάλυψαν» βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και τρεις μήνες εκτός. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντε Μπρόινε χάνει πολλά κρίσιμα παιχνίδια της Νάπολι, με τα ματς κόντρα σε Ρόμα, Γιουβέντους για τη Serie A και τις αναμετρήσεις του Champions League απέναντι σε Μπενφίκα και Άιντραχτ να βρίσκονται στην ατζέντα.

Η απώλεια του είναι τεράστια για την ομάδα του Κόντε, καθώς ο Ντε Μπρόινε ήταν σε εξαιρετική φόρμα, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 11 εμφανίσεις.