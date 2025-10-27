Το Σάββατο (25/10) στον αγώνα της Νάπολι με την Ίντερ, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε υπέστη σοβαρή θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες!

Ο 34χρονος μέσος, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι στο 37’, ένιωσε έντονο πόνο στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο αμέσως μετά την εκτέλεση και, πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ζημιάς, ο τηλεοπτικός φακός τον «συνέλαβε» με δάκρυα στα μάτια και αποχώρησε υπό τη βοήθεια των γιατρών.

Οι ιατρικές εξετάσεις «αποκάλυψαν» βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και τρεις μήνες εκτός. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντε Μπρόινε χάνει πολλά κρίσιμα παιχνίδια της Νάπολι, με τα ματς κόντρα σε Ρόμα, Γιουβέντους για τη Serie A και τις αναμετρήσεις του Champions League απέναντι σε Μπενφίκα και Άιντραχτ να βρίσκονται στην ατζέντα.

Η απώλεια του είναι τεράστια για την ομάδα του Κόντε, καθώς ο Ντε Μπρόινε ήταν σε εξαιρετική φόρμα, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 11 εμφανίσεις.

