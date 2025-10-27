«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη. Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του με αφορμή ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας».

«Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι ”το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”», τονίζει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ που σημειώνει ότι αναμένει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της ”Ομάδας Αλήθειας”»

«Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι ”προνόμιο” κάποιων ο πατριωτισμός», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα».