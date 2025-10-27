Ένας 19χρονος οδηγός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τροχαίο με εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο νεαρός φέρεται να παρέσυρε το βράδυ της Δευτέρας μια 27χρονη πεζή στο κέντρο της πόλης και να εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές ή να προσφέρει βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα.

Ύστερα από αναζητήσεις, ο οδηγός εντοπίστηκε από αστυνομικούς και υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, ο οποίος έδειξε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα οινοπνεύματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.