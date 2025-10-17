Ο οδηγός ενός εκ των δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μετωπικά το πρωί της Παρασκευής στις Αφίδνες βρέθηκε θετικός στο αλκοόλ, με ένδειξη 0,59 όταν το νόμιμο όριο είναι 0,25. Το εύρημα αυτό προσθέτει ένα σοβαρό επιβαρυντικό στοιχείο στην τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε άλλους τέσσερις τραυματίες, έναν εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε όταν το όχημα του οδηγού που είχε καταναλώσει αλκοόλ εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας μετωπική πρόσκρουση. Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα διαλυμένα αυτοκίνητα.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Κατά την αυτοψία στο σημείο, η Τροχαία εξέτασε και την κατάσταση του οδοστρώματος, καθώς η έντονη βροχόπτωση εκείνη την ώρα ενδέχεται να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ο συνδυασμός υπερβολικής ταχύτητας και μειωμένης πρόσφυσης να οδήγησε στο δυστύχημα.

Ένας από τους τραυματίες δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ δύο άλλοι νοσηλεύονται με σοβαρά κατάγματα σε κεφάλι, αυχένα και πνευμονοθώρακα. Ο τέταρτος τραυματίας βρίσκεται σε πιο σταθερή κατάσταση, αλλά φέρει κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση, αναμένοντας τις καταθέσεις των τραυματιών για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία στις Αφίδνες.