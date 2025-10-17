Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) στις Αφίδνες.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο ΙΧ στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα καθίσματα να εκτιναχθούν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες, που επιχείρησαν για αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα δύο οχήματα.

Μάζες από λαμαρίνες τα οχήματα – Σοκαριστικές φωτογραφίες