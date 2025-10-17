Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων και άλλους δύο να τραυματίζονται σοβαρά.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο ΚΑΤ, όμως λίγη ώρα αργότερα ένας εξ αυτών κατέληξε, ανεβάζοντας τον τραγικό αριθμό των νεκρών από το τροχαίο στους τρεις.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες.

Η κίνηση στο σημείο διεξάγεται από μια λωρίδα καθώς έχουν χυθεί λάδια στο οδόστρωμα από την καραμπόλα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άτομα και 3 ακόμα #απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στις Αφίδνες Αττικής. Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Δεύτερο τροχαίο – Νεκρός μοτοσικλετιστής στην Αθηνών-Κορίνθου

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στο 35ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος του Μεγάλου Πεύκου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και ο αναβάτης του δικύκλου να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα. Έντεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον άτυχο μοτοσικλετιστή χωρίς τις αισθήσεις του.