Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν νωρίς το πρωί δύο ημεδαποί, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίδραση αλκοόλ, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στην περιοχή του Κορδελιού, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης σταμάτησαν 58χρονο οδηγό ιδιωτικού οχήματος, ο οποίος βρέθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητα οινοπνεύματος πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Λίγο αργότερα, στην Τούμπα, μέλη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 42χρονο ημεδαπό για τον ίδιο λόγο.

Και στους δύο άνδρες σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές.