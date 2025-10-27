Ένα ανδρόγυνο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, υποχρέωνε τα ανήλικα παιδιά του να επαιτούν στην πλατεία Ναυαρίνου, στο κέντρο της πόλης.

Περαστικοί εντόπισαν τα τρία ανήλικα, ηλικίας 2, 4 και 5 ετών, να ζητούν χρήματα και ειδοποίησαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε έρευνα για το περιστατικό.

Οι ημεδαποί γονείς, ένας 28χρονος και η 24χρονη σύζυγός του, εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση, όπου φαίνεται πως επέβλεπαν τα παιδιά την ώρα που επαιτούσαν. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο τμήμα για περαιτέρω εξέταση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την κερδοσκοπία, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.