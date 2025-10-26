Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 23χρονος διανομέας μετά από τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 23χρονος κινούνταν με την μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Αθηνών στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με φορτηγό. Διασώστες του ΕΚΑΒ κατέβαλαν επί τόπου προσπάθειες να τον επαναφέρουν, ωστόσο φαίνεται πώς ήταν ήδη αργά.

Η σορός του 23χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.