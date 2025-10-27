Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλού μετά τον εντοπισμό ενός όπλου και ενός γεμιστήρα με οκτώ σφαίρες, στο προαύλιο τυο σωφρονιοστικού καταστήματος.

Οπως μετέδωσε το MEGA, και σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», το όπλο βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών όπου κρατούνται μέλη της μαφίας με καταγωγή από Ελλάδα, Αλβανία αλλά και Τουρκία.

Οι Αρχές ερευνούν εάν το συγκεκριμένο όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε κάποια μελλοντική απόδραση που ενδεχομένως να ετοίμαζαν οι κρατούμενοι ή ακόμα και εάν είχαν σκοπό να το χρησιμοποιήσουν για κάποια ομηρία σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Το συγκεκριμένο όπλο, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, συνήθως χρησιμοποιείται σε συμβόλαια θανάτου.

