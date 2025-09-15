Έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού πραγματοποίησαν πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/9) αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), του αποκαλούμενου και ελληνικού FBI.

Στο πλαίσιο αυτό σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο έγκλειστων, για –κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– αυτοσχέδιο μαχαίρι,

– δύο συσκευές κινητού τηλεφώνου,

– δύο φορτιστές κινητού τηλεφώνου και

– δύο ζεύγη ακουστικά.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.