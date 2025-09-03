Σε περισσότερες από 20 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων έχει προχωρήσει το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές κατηγορίες, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και εξαπάτηση καταναλωτών καθώς φέρονται να έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών – εκροών, με σκοπό τη συγκάλυψη των εν λόγω παράνομων πρακτικών.

Η υπόθεση θεωρείται από τις Αρχές ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά τόσο την απώλεια δημοσίων εσόδων όσο και την παραπλάνηση χιλιάδων οδηγών σε όλη τη χώρα.