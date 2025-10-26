Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει την επόμενη εβδομάδα περιοδεία σε χώρες του Ινδο-Ειρηνικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, το οποίο χαρακτηρίζει την περιοχή ως «πρώτης προτεραιότητας» για την αμερικανική στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο Πιτ Χέγκσεθ θα επισκεφθεί τη Χαβάη, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, το Βιετνάμ και τη Νότια Κορέα. Στόχος του ταξιδιού είναι να ενθαρρύνει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, «απέναντι στις εντεινόμενες περιφερειακές απειλές».

Πρόκειται για τη δεύτερη περιοδεία του Χέγκσεθ στην περιοχή, καθώς τον Μάρτιο είχε επισκεφθεί το Γκουάμ, τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία. Η νέα του επίσκεψη θα συμπέσει με το ταξίδι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία, ο οποίος την Πέμπτη αναμένεται να συναντηθεί στη Νότια Κορέα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Κατά την επίσκεψή του στη Σιγκαπούρη τον Μάιο, στο πλαίσιο του Δialogue Σάνγκρι-Λα – του μεγαλύτερου φόρουμ ασφάλειας και άμυνας της Ασίας – ο Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «αναπροσαρμόζουν (τη στρατηγική τους) με στόχο να αποτρέψουν κάθε επίθεση από την κομμουνιστική Κίνα».

«Η απειλή που αποτελεί η Κίνα είναι πραγματική και μπορεί να επίκειται», είχε προειδοποιήσει τότε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το Πεκίνο.