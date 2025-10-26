Ο Γκάβιν Νιούσομ, Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι θα λάβει την οριστική του απόφαση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Τα τελευταία χρόνια, ο Νιούσομ έχει προβεί σε κινήσεις που δείχνουν πως εξετάζει σοβαρά μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητα. Παράλληλα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φυσιογνωμία των Δημοκρατικών, συχνά ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για σειρά ζητημάτων πολιτικής.

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, δήλωσε ο Νιούσομ στην εκπομπή “Sunday Morning” του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Σε ερώτηση αν σκέφτεται να είναι και ο ίδιος υποψήφιος, απάντησε: «Ναι, θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο, δηλώνοντας νωρίτερα φέτος ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει».

Πολιτικές κινήσεις και αντιπαραθέσεις

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο επίκεντρο των προσπαθειών των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες, επιχειρώντας να εξισορροπήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες σε Πολιτείες υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης του κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενόψει των εκλογών του 2026, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν σήμερα οριακή πλειοψηφία.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με την απόφαση του τελευταίου να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στο Λος Άντζελες, σε μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης πολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ των δύο ανδρών.