Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, υποβλήθηκε ξανά σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να τοποθετηθούν τεχνητά μέλη στα δάχτυλα του χεριού του, μετά το ατύχημα με τα βεγγαλικά που τον είχε οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

Ο γνωστός μουσικός ανέβασε αμέσως μετά το χειρουργείο ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους, ότι όλα πήγαν καλά, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό προσωπικό. «Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει», είπε και πρόσθεσε αναφερόμενος στο προσωπικό του νοσοκομείου: «Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)