Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω, ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση, τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν. «Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει το θέμα, τους οποίους επικαλείται το Reuters, είπαν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προετοιμάσει πρόσθετες κυρώσεις, που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να στοχεύσει βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τον τερματισμό του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης πει στους Ευρωπαίους ομολόγους τους, ότι υποστηρίζουν τη χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ, για την αγορά αμερικανικών όπλων για λογαριασμό του Κιέβου και η Ουάσιγκτον έχει διεξάγει εσωτερικές συνομιλίες σχετικά με την αξιοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που διατηρούνται στις ΗΠΑ, για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Αν και δεν είναι σαφές, εάν η Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει κάποια από αυτές τις κινήσεις στο άμεσο μέλλον, αυτό δείχνει, ότι υπάρχει ένα καλά ανεπτυγμένο σύνολο εργαλείων εντός της κυβέρνησης, για να ανέβει περαιτέρω ο πήχης, μετά την επιβολή κυρώσεων από τον Τραμπ στη Ρωσία την Τετάρτη, για πρώτη φορά από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ έχει τοποθετηθεί ως παγκόσμιος ειρηνοποιός, αλλά έχει παραδεχτεί, ότι η προσπάθεια τερματισμού του τριετούς πολέμου της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία αποδείχθηκε πιο δύσκολη από ό,τι είχε προβλέψει.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ που έχουν πληγεί από τις εναλλαγές μεταξύ συμβιβασμού και οργής του Τραμπ προς τον Πούτιν, ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στη Μόσχα. Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, ότι θα ήθελε να δει τα ευρωπαϊκά έθνη να κάνουν την επόμενη μεγάλη κίνηση προς τη Ρωσία, η οποία θα μπορούσε να είναι πρόσθετες κυρώσεις ή δασμοί. Μια ξεχωριστή πηγή με γνώση της εσωτερικής δυναμικής της διοίκησης Τραμπ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πιθανό να κάνει παύση για μερικές εβδομάδες και να αξιολογήσει την αντίδραση της Ρωσίας στην ανακοίνωση κυρώσεων της Τετάρτης.

Αυτές οι κυρώσεις στόχευαν τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft. Οι κινήσεις εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου κατά περισσότερο από 2 δολάρια και ώθησαν τους Κινέζους και Ινδούς αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο, ότι όταν συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, μπορεί να συζητηθούν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα. Αλλά η Κίνα μειώνει «πολύ σημαντικά» τις ποσότητες ρωσικού πετρελαίου και «η Ινδία τις μειώνει εντελώς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Πιέσεις στον ρωσικό τραπεζικό τομέα και τις υποδομές πετρελαίου

Ορισμένες από τις πρόσθετες κυρώσεις που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύουν τον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας και τις υποδομές που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πετρελαίου στην αγορά, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει το θέμα. Την περασμένη εβδομάδα Ουκρανοί αξιωματούχοι πρότειναν νέες κυρώσεις, που θα μπορούσαν να επιβάλουν οι ΗΠΑ, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει αυτές τις συνομιλίες.

Οι ιδέες τους περιελάμβαναν μέτρα για την αποκοπή όλων των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα που βασίζεται στο δολάριο με τους ομολόγους των ΗΠΑ, δήλωσαν δύο πηγές. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, εάν τα συγκεκριμένα αιτήματα της Ουκρανίας εξετάζονται σοβαρά από Αμερικανούς αξιωματούχους. Ορισμένοι γερουσιαστές των ΗΠΑ ανανεώνουν την πίεσή τους για την ψήφιση ενός εδώ και καιρό καθυστερημένου διακομματικού νομοσχεδίου κυρώσεων. Το άτομο που γνωρίζει την εσωτερική δυναμική της αμερικανικής διοίκησης, δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στην έγκριση του πακέτου. Η ίδια πηγή συμπλήρωσε ωστόσο, ότι μια τέτοια έγκριση είναι απίθανη αυτόν τον μήνα. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή, ότι πιστεύει ότι η χώρα του, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, βρίσκονται κοντά σε μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Αλίνα Γιούσιπιουκ, εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ότι η πρόσφατη απόφαση για κυρώσεις εκτιμήθηκε, αλλά δεν έκανε περαιτέρω σχόλια. «Η διάλυση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας είναι ο πιο ανθρώπινος τρόπος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε η ίδια σε ένα email.