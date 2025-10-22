Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

“Ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο”, δήλωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη του Ρούτε αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη 22 του μηνός.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Συμμαχίας, οι δύο άνδρες θα συζητήσουν “αρκετά θέματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για διαρκή ειρήνη”, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ καλλιεργεί εδώ και καιρό τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να επηρεάσει κρίσιμα ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση της Δύσης απέναντι στη Ρωσία.

Ανησυχία στην Ευρώπη για τις εξελίξεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί εις βάρος της Ουκρανίας και της ασφάλειας της Ευρώπης. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Τραμπ φέρεται να άσκησε πίεση στον Ζελένσκι ώστε το Κίεβο να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν να ζητούν την ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αποφεύγει την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.