Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία που θα επιτρέπει την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας. Το ζήτημα, όπως ανέφερε, θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε στρατιωτικό ή και τα δύο, θα χρειαστούν (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία) γιατί το απαιτεί η εσωτερική τους νομοθεσία», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του από το Ισραήλ προς το Κατάρ, κατά τη μετάβασή του στην Ασία.

«Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται σε αυτό το προσχέδιο», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες στο Κατάρ αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας.