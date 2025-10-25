Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά των Ηνωμένων Εθνών και άλλων πολυμερών θεσμών, υποστηρίζοντας ότι έχουν «πάψει να λειτουργούν» και απέτυχαν να προστατεύσουν τους αμάχους από τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι δηλώσεις του Λούλα έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, ενόψει της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ. Ο Βραζιλιάνος ηγέτης αναμένεται, στο περιθώριο της συνόδου, να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποιος μπορεί να δεχθεί τη γενοκτονία που συνεχίζεται τόσο καιρό στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο Λούλα σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, μετά τη διμερή συνάντηση με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Βραζιλίας και Μαλαισίας.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι πολυμερείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να εμποδίζουν τέτοια φαινόμενα έχουν σταματήσει να λειτουργούν». Όπως σημείωσε, «σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο ΟΗΕ δεν λειτουργούν πλέον».

Κλείνοντας, ο Λούλα τόνισε ότι «για έναν ηγέτη, το περπατά με το κεφάλι ψηλά είναι πιο σημαντικό από ένα βραβείο Νόμπελ», σε μια έμμεση αναφορά που ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς τον Ντόναλντ Τραμπ.