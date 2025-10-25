ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Σήμερα δεν θα καταφέρετε να ησυχάσετε στο σπίτι σας, μιας και όλο και κάτι θα χαλάει. Αν ειδικά καίγεστε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική συσκευή, τότε η κατάσταση θα είναι πιο περίπλοκη αφού ενδέχεται να σας αφήσει στα μισά. Εύκολη δεν θα είναι και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο αφού θα πέφτει συχνά το σύστημα.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Πρέπει να προσέξετε αρκετά τη διατροφή σας τώρα. Ασχοληθείτε περισσότερο με την ποιότητα, την ημερομηνία λήξης και όλες τις σημαντικές πτυχές των τροφίμων που βάζετε στο πιάτο σας. Επίσης, ρίξτε και καμιά ματιά γενικότερα στον τρόπο ζωής σας, μιας και το τελευταίο διάστημα έχετε υιοθετήσει κάποιες ανθυγιεινές συνήθειες.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα καταφέρετε τώρα πραγματικά να περάσετε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Αιτία της θετικής εξέλιξης θα είναι η ενασχόλησή σας με μια δραστηριότητα στο πλάι ενός φίλου που θα σας διασκεδάσει και θα καταλήξετε να γυρίσετε σπίτι σας πολύ αργά το βράδυ. Αν σας καλέσουν σε κάποιο πάρτι, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά αφού θα κάνετε ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα βουλιάξετε στη ρουτίνα στο σπίτι σας αυτό το Σαββατοκύριακο αφού η οικογένειά σας θα αποφασίσει ότι είναι ώρα για γενική καθαριότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να ξοδέψετε όλη σας την ενέργεια εκεί και δεν θα έχετε μετά κουράγιο να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Οι προσωπικοί σας χώροι στο τέλος θα λαμποκοπούν, αλλά οι μπαταρίες σας θα έχουν εξαντληθεί.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Δεν θα είναι ασφαλές για σας σήμερα να κάνετε έντονη φυσική δραστηριότητα, καθώς ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα. Αν προσπαθήσετε να χάσετε κιλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μην το παρακάνετε με τις ώρες της εκγύμνασης μιας και στο τέλος θα εξαντληθείτε. Χρειάζεστε σταδιακά βήματα όχι απότομα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Θα περάσετε την ημέρα σας τώρα χαμένοι στις υπερβολικές σας προσδοκίες. Έτσι είναι εξαιρετικά πιθανό να μείνετε όλη μέρα πάνω από ένα τηλέφωνο που δεν πρόκειται να χτυπήσει ποτέ ή δίπλα στο κουδούνι του σπιτιού σας μήπως έρθουν εκείνοι οι επισκέπτες που περιμένετε καιρό. Τίποτα από τα δύο δεν θα γίνει και η διάθεσή σας θα είναι ιδιαίτερα άσχημη.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Να είστε προσεκτικοί με τα συναισθήματά σας τώρα. Μπορεί το εποχικό κρυολόγημα να μη σας απειλήσει ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άλλοι παράγοντες δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην υγεία σας. Κρατήστε καλά στο μυαλό σας πως αν αποφασίσετε να πάτε κάποια εκδρομή, πρέπει να πάρετε μαζί σας και κανένα φάρμακο γιατί μπορεί να σας χρειαστεί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα μπλέξετε ιδιαίτερα την προσωπική σας ζωή αφού θα γνωρίσετε ανθρώπους που θα είναι πολύ διαφορετικοί ως προσωπικότητες από αυτό που βγάζουν προς τα έξω. Όταν θα μιλήσετε μόνοι σας μαζί τους θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε κάνει λάθος σε πολλές εκτιμήσεις. Έτσι, κάθε άλλο παρά ιδανικοί σύντροφοι θα γίνουν για σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα χρειαστεί σήμερα όχι μόνο να πείτε ψέματα αλλά να αποφύγετε και κάποιους ανθρώπους που δεν αισθάνεστε πολύ κοντά σας. Το έτερόν σας ήμισυ θα δει τη στάση σας αυτή και δεν θα την επικροτήσει καθόλου. Ειδικά αν καταλάβει πως μιλάτε με κάποιους πίσω από την πλάτη του, τότε οι μπελάδες σας θα μεγαλώσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα ξεκινήσετε ένα μεγάλο πρότζεκτ σήμερα που έχει να κάνει με το σπίτι σας. Αφού έχετε τη σύμφωνη γνώμη των μελών της οικογένειάς σας θα χρησιμοποιήσετε κάποια χρήματα που έχετε στην άκρη προκειμένου να κάνετε μια μεγάλη ανακαίνιση και να αλλάξετε εντελώς την εμφάνιση των χώρων σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα αφοσιωθείτε σήμερα στο αγαπημένο σας χόμπι. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα βλέποντας πως τα καταφέρνετε αρκετά καλά και διασκεδάζετε θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας και να σας ακολουθήσουν. Αυτό θα σας κάνει κι εσάς να ανοιχτείτε περισσότερο. Βέβαια σε κάποιες φάσεις πάνω στο παιχνίδι ίσως προκύψουν αντιπαραθέσεις, αλλά θα είναι στιγμιαίες.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Θα ζήσετε αρκετά νέα συναισθήματα σήμερα. Θα πάτε σε μια συναυλία ενός καλλιτέχνη που πραγματικά αγαπάτε ή θα επισκεφθείτε μια έκθεση που θα σας συναρπάσει. Κυρίως, θα ευχαριστηθείτε τη συντροφιά των αγαπημένων σας προσώπων και θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε ό,τι σας έρχεται στο μυαλό.