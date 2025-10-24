Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης τον τερματισμό των εμπορικών διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Καναδά, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές ότι διαστρέβλωσαν δηλώσεις του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν σε διαφημιστική εκστρατεία κατά της αύξησης των τελωνειακών δασμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», ανέφερε ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, πληκτρολογώντας τη φράση με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν μόλις ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς χρησιμοποιεί με παραπλανητικό τρόπο διαφήμιση, που είναι ψευδής, στην οποία ο Ρόναλντ Ρέιγκαν εκφράζεται αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς». Η επίμαχη εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από την επαρχία Οντάριο, με προϋπολογισμό περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο –σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ– να επηρεάσει τους ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις καναδικές αρχές ότι προχώρησαν σε αυτή την πρωτοβουλία «για να επηρεάσουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων» και να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των εκτελεστικών διαταγμάτων του σχετικά με τους δασμούς.

Η αντίδραση του Ιδρύματος Ρέιγκαν

Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρέιγκαν, μέσω της πλατφόρμας X, ανέφερε ότι η καναδική διαφημιστική εκστρατεία χρησιμοποιεί «κατά τρόπο επιλεκτικό ηχητικά αποσπάσματα και βίντεο» από ομιλία του πρώην προέδρου τον Απρίλιο του 1987.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα, η διαφήμιση «διαστρεβλώνει» το περιεχόμενο της ομιλίας του Ρέιγκαν (1981-1989), ενώ επισημαίνεται ότι «εξετάζονται νομικές επιλογές» για το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «οι τελωνειακοί δασμοί είναι πολύ σημαντικοί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία των ΗΠΑ», γράφοντας και αυτή τη φράση με κεφαλαία γράμματα.

Η επόμενη μέρα στις αμερικανοκαναδικές σχέσεις

Πριν από αυτή την αιφνιδιαστική κίνηση, φαινόταν πιθανό να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Οτάβα και την Ουάσιγκτον για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και την ενέργεια, σύμφωνα με τη Globe & Mail. Μάλιστα, αναμενόταν συνάντηση του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι με τον Τραμπ στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο τέλος του μήνα.

Ο Κάρνι, ερωτηθείς σχετικά, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την εξέλιξη, δηλώνοντας απλώς: «Θα δούμε. Βρισκόμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή». Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί νωρίτερα τον Οκτώβριο στον Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια εμφανής πρόοδος στις συνομιλίες.

Περίπου το 85% των εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά παραμένει ατελές, στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες με το Μεξικό. Ωστόσο, οι τομεακοί δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ, κυρίως στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, έχουν πλήξει σοβαρά την καναδική οικονομία, προκαλώντας απώλειες θέσεων εργασίας και πιέσεις στις επιχειρήσεις.