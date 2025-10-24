Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία την Τετάρτη, στοχεύοντας μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να πιέσει το Κρεμλίνο να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι νέες κυρώσεις ανακοινώθηκαν μία ημέρα μετά την αποτυχία του σχεδίου να συναντηθούν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Βουδαπέστη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για τη δέσμευση της Μόσχας να τερματίσει τον πόλεμο.

Η στρατιωτική μηχανή

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, η Rosneft και η Lukoil, μπήκαν στο στόχαστρο, σε μια προσπάθεια να πληγεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της μηχανή.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί στροφή για τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν εύπιστος και δεκτικός στην πρόθεση του Πούτιν να διαπραγματευτεί, αν και παραδέχθηκε ότι ίσως είχε «παγιδευτεί».

Η αιματοχυσία

Ανακοινώνοντας τα μέτρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα «να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από δύο δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ είχε μέχρι τώρα αντισταθεί στις πιέσεις των Αμερικανών νομοθετών για επέκταση των κυρώσεων, αλλά παραδέχθηκε ότι ήρθε η στιγμή να τους ακούσει, καθώς δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου.

Τι περιλαμβάνουν οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις αφορούν τις εταιρείες Rosneft και Lukoil, που συγκεντρωτικά εξάγουν περίπου 3,1 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, σχεδόν το μισό των συνολικών ρωσικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ενώ η οικονομία της Ρωσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Ποιοι αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Η Κίνα και η Ινδία είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Η Κίνα, που καταδίκασε αμέσως την απόφαση του Τραμπ, εισήγαγε πέρυσι περίπου 100 εκατομμύρια τόνους ρωσικού αργού, ποσοστό 20% των συνολικών ενεργειακών της εισαγωγών.

Κίνδυνος για άλλες χώρες

Οι χώρες που συνεχίζουν τις συναλλαγές με τις ρωσικές εταιρείες διατρέχουν τον κίνδυνο δευτερογενών κυρώσεων, όπως αποκλεισμό από τα δυτικά τραπεζικά συστήματα ή περιορισμό πρόσβασης σε δολάρια και ασφάλειες.

Η αύξηση των τιμών ενέργειας αναμένεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις και, κατ’ επέκταση, τους καταναλωτές.

Ούτε LNG

Οι αμερικανικές κυρώσεις φαίνονται εναρμονισμένες με την απόφαση της ΕΕ να εγκρίνει το 19ο πακέτο μέτρων, που περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επιβάλει ανάλογες κυρώσεις την προηγούμενη εβδομάδα.

Γιατί τώρα

Αμερικανοί βουλευτές ζητούσαν εδώ και μήνες αυστηρότερες ενεργειακές κυρώσεις, προκειμένου να πιέσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί. Ο Τραμπ αντιστεκόταν, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να πετύχει συμφωνία μέσω διπλωματικών οδών.

H Ουκρανία ενίσχυσε τους δεσμούς της με την Ουάσιγκτον αναδεικνύοντας την αδιαλλαξία της Μόσχας η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει κανένα από τα ουκρανικά εδάφη που έχει κατακτήσει.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι συνομιλίες με τον Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά.

Η άρνηση του Ρώσου προέδρου να τερματίσει τον «παράλογο πόλεμο» οδήγησε στην απόφαση για τις νέες κυρώσεις κατά τον Λευκό Οίκο.

Στο πεδίο της μάχης

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κυρώσεις θα πλήξουν τα έσοδα από το πετρέλαιο, αλλά δεν θα καταφέρουν να σταματήσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ο Τομ Κίτινγκ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικής Ασφάλειας του RUSI, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «επιτέλους αφυπνίστηκε», σημειώνοντας πως μέχρι τώρα οι σύμμαχοι της Ουκρανίας υπήρξαν «δειλοί» στο να πλήξουν τη βασική πηγή ρωσικών εσόδων.

Η πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Κίμπερλι Ντόνοβαν ανέφερε ότι οι κυρώσεις θα έχουν «άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο» στα ρωσικά έσοδα, ιδίως λόγω των δευτερογενών ποινών.

Ο Μάικλ Ράσκα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης, εκτίμησε ότι οι κυρώσεις θα αναγκάσουν τη Ρωσία να κάνει «δύσκολες επιλογές» μεταξύ της χρηματοδότησης του πολέμου και της διατήρησης της εσωτερικής κοινωνικής συνοχής , αν και δεν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα τις στρατιωτικές ισορροπίες στην Ουκρανία.