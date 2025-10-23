Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν την ρωσική οικονομία, τονίζοντας ότι η Ρωσία παραμένει ασφαλής και σταθερή, ιδίως στον ενεργειακό τομέα. Οι δηλώσεις του έγιναν σε απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil και τις θυγατρικές τους. Οι κυρώσεις στοχεύουν να πιέσουν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις κυρώσεις ως «εχθρική πράξη» που δεν ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν υποχωρεί υπό πίεση. Αναφερόμενος στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να είναι βασικοί προμηθευτές πετρελαίου, ενώ η αντικατάσταση του ρωσικού πετρελαίου θα απαιτήσει χρόνο, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη Βουδαπέστη ως τόπο συνάντησης, αλλά η σύνοδος φαίνεται να αναβάλλεται. Παρά την ένταση, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο».

Τέλος, αναφερόμενος στις επιθέσεις που πραγματοποιούνται βαθιά μέσα στη Ρωσία, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου θα είχε σοβαρές συνέπειες και ότι η Μόσχα θα απαντήσει με σοβαρές ενέργειες αν αυτό χρειαστεί.