Η Γαλλία θα παραδώσει «εντός των επόμενων ημερών» αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και καταδιωκτικά αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τους συμμάχους του Κιέβου.

«Θα παραδώσουμε τις επόμενες ημέρες επιπρόσθετους πυραύλους Aster, νέα Mirage και νέα προγράμματα εκπαίδευσης», δήλωσε ο Μακρόν, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό ή το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Μέχρι στιγμής, η Γαλλία έχει αποστείλει στην Ουκρανία τρία από τα έξι Mirage 2000 που είχε δεσμευθεί να παραδώσει, κυρίως για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων. Ένα από τα αεροσκάφη αυτά καταρρίφθηκε τον Ιούλιο, σύμφωνα με πηγές του Κιέβου.

Οι πύραυλοι Aster 15 και Aster 30 κατασκευάζονται από κοινού με την Ιταλία και ενσωματώνονται στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T MAMBA, το ιταλογαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος PATRIOT. Οι δύο ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη παραδώσει αδιευκρίνιστο αριθμό πυραύλων στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να ζητά ενίσχυση της αεράμυνάς της. «Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας και τις πιέσεις στη Ρωσία», τόνισε ο Μακρόν απευθυνόμενος στους ηγέτες της Συμμαχίας των προθύμων.

Στη συγκεκριμένη σύνοδο συμπροεδρεύουν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Παρισιού και Λονδίνου στο ουκρανικό ζήτημα.