Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες υπό το βάρος των πρόσφατων ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της Συμμαχίας, για να συζητήσουν την ενίσχυση της Ουκρανίας. Από το περιθώριο των συνομιλιών ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προανήγγειλε ότι «δύναμη πυρός» κατευθύνεται προς το Κίεβο μέσω αγορών όπλων που πραγματοποιούν ευρωπαϊκές χώρες.

«Δύναμη πυρός, αυτό είναι που έρχεται», είπε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας ότι οι «δεσμεύσεις» των ευρωπαίων εταίρων «σύντομα θα μετατραπούν σε πραγματική ισχύ για την Ουκρανία». Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), μέσω της οποίας έχουν ήδη δεσμευθεί 2 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικό εξοπλισμό, με επιπλέον χρηματοδότηση να αναμένεται από χώρες-μέλη.

Η συζήτηση γύρω από τους αμερικανικής κατασκευής πυραύλους Tomahawk παραμένει ανοιχτή: η Ουκρανία επιδιώκει οι εξελιγμένοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς να συμπεριληφθούν στις ευρωπαϊκές προμήθειες μέσω του μηχανισμού PURL, αλλά «η απόφαση επ’ αυτού εναπόκειται στον Αμερικανό πρόεδρο», όπως επισημάνθηκε. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προβλέπεται να ζητήσει πρόσβαση στους Tomahawk στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή — ένα ζήτημα που ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα εξετάσει.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε περιόρισε τη συζήτηση για τους Tomahawk σε διμερές επίπεδο, λέγοντας ότι «πρόκειται για διμερές ζήτημα», παραπέμποντας στις απευθείας συνομιλίες Ουκρανίας–ΗΠΑ. Στις Βρυξέλλες, όμως, οι υπουργοί δεσμεύθηκαν ήδη για άλλες μορφές βοήθειας: περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones κατευθύνονται προς την Ουκρανία, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ανακοινώνει αποστολή 100.000 drones και την Ολλανδία να προσφέρει 90 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής στην Ουκρανία.

Οι εντάσεις εντός της βορειοατλαντικής συμμαχίας πυροδοτήθηκαν από πρόσφατα περιστατικά παραβιάσεων εναερίου χώρου από ρωσικά μέσα το σοβαρότερο εκ των οποίων αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα, όταν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτα ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι προειδοποίησε ότι «αν το ΝΑΤΟ απειληθεί, θα δράσουμε και πρέπει να απαντήσουμε στην κλιμάκωση του Πούτιν με τη δική μας ισχύ», προσθέτοντας ότι βρετανικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον πολωνικό εναέριο χώρο έως το τέλος του έτους.

Ο υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας Ρούμπεν Μπρέκελμανς τόνισε την ανάγκη για πιο αποδοτικές λύσεις έναντι των drones: «Τα F‑35 δεν είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να καταρρίψουμε drones, και πρέπει να βρούμε πολύ πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να το κάνουμε», δήλωσε, αναφερόμενος στην επιτυχία ολλανδικών F‑35 κατά ύποπτων drones Shahed στην Πολωνία.

Παράλληλα, αξιωματούχοι από χώρες της Βαλτικής επισήμαναν τη σημασία της ικανότητας της Ουκρανίας να πλήττει στόχους εντός Ρωσίας ως μέσο αποτροπής. «Καθώς η Ρωσία βομβαρδίζει κάθε λογής πολιτική υποδομή και σκοτώνει αμάχους, για την Ουκρανία είναι επίσης νόμιμο δικαίωμα να πλήττει στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, διότι αυτό συνιστά αυτοάμυνα», δήλωσε ο Λετονός υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρούντς. «Θα είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να χτυπήσουμε με βαθιά πλήγματα», πρόσθεσε.

Ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Αντί Χάκκανεν προειδοποίησε ότι η ρωσική απειλή δεν θα εξαφανιστεί με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: «Η Ρωσία ενισχύει πραγματικά τις στρατιωτικές της δυνάμεις για τη δεύτερη φάση μιας πιθανής νέας επιθετικότητας… υπάρχουν πραγματικές απειλές για το ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία», επισήμανε, επικαλούμενος εκσυγχρονισμό και συγκεντρώσεις δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Φινλανδίας.

Εν κατακλείδι, το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι σαφές: το ΝΑΤΟ ενισχύει την αρωγή του προς την Ουκρανία και εξετάζει μέσα που θα δώσουν στο Κίεβο ισχυρότερη ικανότητα να απαντήσει σε ρωσικές επιθέσεις ενώ τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως η παράδοση Tomahawk στην Ουκρανία, παραμένουν διμερή θέματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου.