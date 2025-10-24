Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να έχει επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, «για να συνεχισθούν οι συζητήσεις για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας». Οι πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της επίσκεψης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, η συνάντηση του Ντμίτριεφ με τον Γουίτκοφ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στο Μαϊάμι.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil, επιχειρώντας να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν και είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να τον συναντήσει σύντομα, ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η προγραμματισμένη συνάντηση αναβλήθηκε.