Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο, όπως δήλωσε, προσφέρει «κάλυψη 360 μοιρών». Τόνισε ότι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την προστασία των συνόρων της, επισημαίνοντας πως σήμερα η προσοχή στρέφεται προς την ανατολή, ενώ αύριο μπορεί να χρειαστεί να επικεντρωθεί στο νότο.

Μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε τη συζήτηση για το σχέδιο «Ετοιμότητα 2030» θετική. Ανέδειξε τέσσερα εμβληματικά αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: το τείχος κατά των drones, την παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας, τη Διαστημική Άμυνα και την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμυνας.

Η στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία

Αναφερόμενη στην Ουκρανία, η φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ικανοποίηση για την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ, το οποίο, όπως είπε, «χτυπά την καρδιά της ρωσικής πολεμικής οικονομίας». Χαιρέτισε επίσης την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, υπογραμμίζοντας πως «θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τη Ρωσία για όσο χρειαστεί» και πως «θα σταθούμε δίπλα στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί».

Σχετικά με το «Δάνειο Αποζημιώσεων» για την Ουκρανία, που θα χρηματοδοτηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψε να εντοπιστούν τα σημεία που χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνιση. Πρόσθεσε ότι η Κομισιόν θα επανέλθει με νέες προτάσεις, ενώ το Συμβούλιο δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές ανάγκες του Κιέβου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημείωσε ότι δεν υπήρξε βέτο στη συζήτηση και εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα ληφθεί σύντομα μια «σημαντική πολιτική απόφαση». Εκτίμησε ότι τα τεχνικά ζητήματα του Δανείου Αποζημιώσεων μπορούν να επιλυθούν έως τον Δεκέμβριο, ενώ ανέφερε πως το θέμα εξετάστηκε και με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και τον Πρόεδρο του Eurogroup, Πασκαλ Ντόναχιου. Και οι δύο, σύμφωνα με τον ίδιο, θεωρούν ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

Ανταγωνιστικότητα, κλίμα και προσιτή στέγαση

Για την ανταγωνιστικότητα και το κλίμα, ο Κόστα υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη Συμφωνία του Παρισιού. Τόνισε πως «πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ευέλικτοι στη στρατηγική μας» και ότι «οι κλιματικές φιλοδοξίες της Ευρώπης και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας πρέπει να συμβαδίζουν».

Αναφερόμενος στο θέμα της στέγασης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επισήμανε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να επικεντρωθούν στις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών. Όπως είπε, «η προσιτή τιμή και η προσβασιμότητα της στέγασης είναι από τα πιο πιεστικά ζητήματα για εκατομμύρια Ευρωπαίους». Εξήγησε ότι η πολιτική αυτή παραμένει αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ενώ η σημερινή συζήτηση προετοιμάζει το Σχέδιο Προσιτής Στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.