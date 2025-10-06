Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει δύο ξεχωριστές προτάσεις μομφής. Οι προτάσεις υποστηρίζονται από την Ομάδα της ριζοσπαστικής Αριστεράς και από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών σχετικά με την εμπορική πολιτική της, ιδίως για τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, αλλά και για τη στάση της στον πόλεμο στη Γάζα και το Μεσανατολικό. Όπως και στην προηγούμενη πρόταση μομφής τον Ιούλιο, η φον ντερ Λάιεν θα έχει στο πλευρό της το σύνολο των Επιτρόπων και θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Οι κατηγορίες της Αριστεράς και της Ακροδεξιάς

Οι δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η Αριστερά (LEFT) κατηγορεί την Πρόεδρο της Επιτροπής για ανεπαρκή αντίδραση στην κρίση στη Μέση Ανατολή και για την «καταστροφική» εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ και Mercosur. Η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί, μίλησε για «καταστροφικό ιστορικό» της Επιτροπής μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της θητείας της.

Από την πλευρά τους, οι «Πατριώτες για την Ευρώπη» υποστηρίζουν ότι η ΕΕ είναι σήμερα «πιο αδύναμη από ποτέ», κατηγορώντας τη φον ντερ Λάιεν για αδυναμία διαχείρισης των μεγάλων προκλήσεων. Ο πρόεδρος της ομάδας, Τζορντάν Μπαντελά, αναμένεται να επικρίνει εκ νέου την εμπορική πολιτική της.

Η αναμενόμενη ψηφοφορία και οι πολιτικοί συσχετισμοί

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι και οι δύο προτάσεις μομφής θα απορριφθούν. Τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα —ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι— αναμένεται να στηρίξουν την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Για να εγκριθεί μια πρόταση μομφής απαιτούνται τα δύο τρίτα των ψήφων και η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον 361 ευρωβουλευτές. Παρότι δεν αναμένεται να περάσουν, οι προτάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αλλαγή κλίματος στην Ευρωβουλή μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές του Ιουνίου 2024, δοκιμάζοντας για ακόμη μία φορά τη φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε απορρίψει ευρέως πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, με αφορμή το σκάνδαλο «Pfizergate».